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У Сумах від поранень внаслідок авіаудару рф померла жінка

У Сумах від поранень внаслідок авіаудару рф померла жінка

Київ • УНН

 • 21166 перегляди

48-річна жінка померла в лікарні від поранень, отриманих під час авіаудару по підприємству в Сумах. Атака сталася 30 серпня близько 01:30, спочатку повідомлялося про 9 постраждалих.

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок ворожого авіаудару по Сумах, повідомили у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.

Від отриманих поранень 48-річна жінка померла в лікарні

- повідомили у прокуратурі у соцмережах.

Доповнення

За даними слідства, 30 серпня близько 01:30 ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми. Відразу повідомлялося про 9 постраждалих.

У Сумах ворог вдарив по підприємству з виготовлення упаковок для дитячого харчування - прокуратура30.08.24, 09:59 • 15536 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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