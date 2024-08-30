У Сумах від поранень внаслідок авіаудару рф померла жінка
Київ • УНН
48-річна жінка померла в лікарні від поранень, отриманих під час авіаудару по підприємству в Сумах. Атака сталася 30 серпня близько 01:30, спочатку повідомлялося про 9 постраждалих.
У лікарні померла жінка, поранена внаслідок ворожого авіаудару по Сумах, повідомили у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
Від отриманих поранень 48-річна жінка померла в лікарні
Доповнення
За даними слідства, 30 серпня близько 01:30 ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми. Відразу повідомлялося про 9 постраждалих.
У Сумах ворог вдарив по підприємству з виготовлення упаковок для дитячого харчування - прокуратура30.08.24, 09:59 • 15536 переглядiв