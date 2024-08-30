В Сумах от ранений в результате авиаудара рф умерла женщина
Киев • УНН
48-летняя женщина умерла в больнице от ранений, полученных во время авиаудара по предприятию в Сумах. Атака произошла 30 августа около 01:30, сначала сообщалось о 9 пострадавших.
В больнице умерла женщина, раненая в результате вражеского авиаудара по Сумам, сообщили в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
От полученных ранений 48-летняя женщина скончалась в больнице
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По данным следствия, 30 августа около 01:30 враг нанес авиаудар по предприятию в городе Сумы. Сразу сообщалось о 9 пострадавших.
У Сумах ворог вдарив по підприємству з виготовлення упаковок для дитячого харчування - прокуратура30 августа 2024, 06:59 • 10001 просмотр