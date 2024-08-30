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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах враг ударил по предприятию по изготовлению упаковок для детского питания - прокуратура

В Сумах враг ударил по предприятию по изготовлению упаковок для детского питания - прокуратура

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 06:59  •  8186 просмотра

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Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, которое производит упаковки для детского питания. В результате атаки пострадали 9 человек, повреждена гражданская инфраструктура.

Российские войска ночью нанесли авиаудар, в результате которого пострадали 9 человек, по предприятию в Сумах, которое производит упаковки для детского питания, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 30 августа около 01:30 государство-агрессор нанесло авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

В результате вражеской атаки повреждено предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и т.д. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Предварительно известно, что девять человек получили ранения

- сообщили в прокуратуре.

9 людей поранено внаслідок авіаудару рф по підприємству в Сумах30 августа 2024, 05:29 • 13344 просмотра

Юлия Шрамко

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