В Сумах враг ударил по предприятию по изготовлению упаковок для детского питания - прокуратура

Российские войска ночью нанесли авиаудар, в результате которого пострадали 9 человек, по предприятию в Сумах, которое производит упаковки для детского питания, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 30 августа около 01:30 государство-агрессор нанесло авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

В результате вражеской атаки повреждено предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и т.д. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Предварительно известно, что девять человек получили ранения - сообщили в прокуратуре.

9 людей поранено внаслідок авіаудару рф по підприємству в Сумах