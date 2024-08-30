В Сумах враг ударил по предприятию по изготовлению упаковок для детского питания - прокуратура
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, которое производит упаковки для детского питания. В результате атаки пострадали 9 человек, повреждена гражданская инфраструктура.
Российские войска ночью нанесли авиаудар, в результате которого пострадали 9 человек, по предприятию в Сумах, которое производит упаковки для детского питания, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 30 августа около 01:30 государство-агрессор нанесло авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы.
В результате вражеской атаки повреждено предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и т.д. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара. Предварительно известно, что девять человек получили ранения
9 людей поранено внаслідок авіаудару рф по підприємству в Сумах30 августа 2024, 05:29 • 13344 просмотра