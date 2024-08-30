9 человек ранены в результате авиаудара рф по предприятию в Сумах
Киев • УНН
30 августа в 01:30 враг нанес авиаудар по предприятию в Сумах, ранив 9 человек. Начато следствие по факту нарушения законов и обычаев войны, продолжается ликвидация последствий пожара.
Российские войска ночью нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, ранив 9 человек, сообщили в пятницу в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.
По данным следствия, 30 августа 2024 года около 01:30 враг нанес авиаудар по предприятию в городе Сумы. В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек
Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Российская авиация нанесла удар по Сумах: есть пожар и пострадавшие30 августа 2024, 03:31 • 21995 просмотров