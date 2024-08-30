9 людей поранено внаслідок авіаудару рф по підприємству в Сумах
Київ • УНН
30 серпня о 01:30 ворог завдав авіаудару по підприємству в Сумах, поранивши 9 осіб. Розпочато слідство за фактом порушення законів та звичаїв війни, триває ліквідація наслідків пожежі.
Російські війська вночі завдав авіаудару по підприємству в Сумах, поранивши 9 осіб, повідомили у п'ятницю у Сумській обласній прокуратурі, пише УНН.
За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб
Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Російська авіація завдала удару по Сумах: є пожежа і постраждалі30.08.24, 06:31 • 26657 переглядiв