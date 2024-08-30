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Російська авіація завдала удару по Сумах: є пожежа і постраждалі

Російська авіація завдала удару по Сумах: є пожежа і постраждалі

Київ • УНН

 • 26657 перегляди

Вночі російські війська здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі Сум, спричинивши пожежу. За попередніми даними, є постраждалі. Мешканців просять не виходити з приміщень до ліквідації наслідків атаки.

Російські війська в ніч на п'ятницю здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум, сталася пожежа, попередньо, є постраждалі, повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого здійнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час пожежі спостерігалося задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Мешканців міста просять щільно закрити вікна і двері та за можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

"Попередньо внаслідок ворожого удару є постраждалі", - зазначили в ОВА.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Інформація про наслідки уточнюється.

22 обстріли: російські війська атакували 11 громад Сумської області24.08.24, 09:07 • 27932 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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