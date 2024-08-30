Російська авіація завдала удару по Сумах: є пожежа і постраждалі
Київ • УНН
Вночі російські війська здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі Сум, спричинивши пожежу. За попередніми даними, є постраждалі. Мешканців просять не виходити з приміщень до ліквідації наслідків атаки.
Російські війська в ніч на п'ятницю здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум, сталася пожежа, попередньо, є постраждалі, повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
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"Сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого здійнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час пожежі спостерігалося задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Мешканців міста просять щільно закрити вікна і двері та за можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
"Попередньо внаслідок ворожого удару є постраждалі", - зазначили в ОВА.
Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Інформація про наслідки уточнюється.
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