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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российская авиация нанесла удар по Сумах: есть пожар и пострадавшие

Российская авиация нанесла удар по Сумах: есть пожар и пострадавшие

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 03:31  •  1635 просмотра

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Ночью российские войска совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре Сум, вызвав пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие. Жителей просят не выходить из помещений до ликвидации последствий атаки.

Российские войска в ночь на пятницу совершили авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум, произошел пожар, предварительно, есть пострадавшие, сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

«Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар», - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время пожара наблюдалось задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Жителей города просят плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

«Предварительно в результате вражеского удара есть пострадавшие», - отметили в ОВА.

Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.

Информация о последствиях уточняется.

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