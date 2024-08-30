У Сумах ворог вдарив по підприємству з виготовлення упаковок для дитячого харчування - прокуратура
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Сумах, що виготовляє упаковки для дитячого харчування. Внаслідок атаки постраждали 9 людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Російські війська вночі завдали авіаудар, у результаті якого постраждали 9 людей, по підприємству у Сумах, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, 30 серпня близько 01:30 держава-агресор завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Суми.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. Попередньо відомо, що дев’ятеро людей отримали поранення
9 людей поранено внаслідок авіаудару рф по підприємству в Сумах30.08.24, 08:29 • 17864 перегляди