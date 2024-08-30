В Сумах под завалами нашли тело второй жертвы авиаудара рф
Киев • УНН
Под завалами предприятия в Сумах, по которому 30 августа 2024 года оккупанты нанесли авиаудар, нашли тело 37-летней женщины. Количество жертв атаки возросло до двух человек.
В Сумах под завалами предприятия, по которому ночью российские войска нанесли авиаудар, нашли тело 37-летней женщины, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
На предприятии, по которому 30 августа 2024 года оккупанты нанесли авиаудар, под завалами нашли тело 37-летней погибшей женщины
Таким образом, количество жертв авиаудара российских войск по Сумах возросло до двух.
У Сумах від поранень внаслідок авіаудару рф померла жінка30 августа 2024, 07:59 • 16436 просмотров