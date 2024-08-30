Понад 21 тисячу людей евакуювали з Сумщини — Артюх
Київ • УНН
За добу з Сумщини евакуйовано 150 осіб, загальна кількість евакуйованих перевищила 21 тисячу. Найбільше обстрілів у Шосткинському та Сумському районах, діє евакуаційний потяг "Шостка-Київ".
За останню добу евакуйовано 150 осіб із Сумщини, а загальна кількість евакуйованих перевищила 21 тисячу. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми вже евакуювали понад 21 тисячу населення. Вчора в Краснопільській громаді зʼявився ще один пункт, де буде повністю евакуйовано все населення
Він розповідає, що у місті Шостка є евакуаційний потяг маршрутом "Шостка-Київ", яким користуються люди.
Фактично, за останню добу було 150 осіб було евакуйовано. Найбільше нас турбують зараз Шосткинський район та Сумський, де найбільша кількість обстрілів ворогом
Нагадаємо
Унаслідок авіаудару в Сумах кількість постраждалих зросла до 10 осіб, одна людина загинула.