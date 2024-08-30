Более 21 тысячи человек эвакуировали из Сумской области - Артюх
Киев • УНН
За сутки с Сумщины эвакуированы 150 человек, общее количество эвакуированных превысило 21 тысячу. Больше всего обстрелов в Шосткинском и Сумском районах, действует эвакуационный поезд «Шостка-Киев».
За последние сутки эвакуировано 150 человек из Сумщины, а общее количество эвакуированных превысило 21 тысячу. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Мы уже эвакуировали более 21 тысячи населения. Вчера в Краснопольской громаде появился еще один пункт, где будет полностью эвакуировано все население
Он рассказывает, что в городе Шостка есть эвакуационный поезд маршрутом «Шостка-Киев», которым пользуются люди.
Фактически, за последние сутки было 150 человек было эвакуировано. Больше всего нас беспокоят сейчас Шосткинский район и Сумской, где наибольшее количество обстрелов врагом
Напомним
В результате авиаудара в Сумах количество пострадавших возросло до 10 человек, один человек погиб.