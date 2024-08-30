Более 21 тысячи человек эвакуировали из Сумской области - Артюх

За последние сутки эвакуировано 150 человек из Сумщины, а общее количество эвакуированных превысило 21 тысячу. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы уже эвакуировали более 21 тысячи населения. Вчера в Краснопольской громаде появился еще один пункт, где будет полностью эвакуировано все население - говорит Артюх.

Он рассказывает, что в городе Шостка есть эвакуационный поезд маршрутом «Шостка-Киев», которым пользуются люди.

Фактически, за последние сутки было 150 человек было эвакуировано. Больше всего нас беспокоят сейчас Шосткинский район и Сумской, где наибольшее количество обстрелов врагом - добавляет он.

Напомним

В результате авиаудара в Сумах количество пострадавших возросло до 10 человек, один человек погиб.