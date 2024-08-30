Кількість постраждалих від авіаудару у Сумах зросла до 10
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по підприємству в Сумах постраждало 10 осіб, одна людина загинула. Атаковане підприємство виготовляло упаковки для дитячого харчування.
Унаслідок авіаудару в Сумах кількість постраждалих зросла до 10 осіб, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Безумовно, постраждали люди, є до 10 поранених і зафіксована смерть однієї людини. На жаль, цифри можуть змінитись, бо продовжується розбір наслідків і пожежа ще не ліквідована
Нагадаємо
Російські війська завдали авіаудару по підприємству в Сумах, що виготовляє упаковки для дитячого харчування.
Згодом 48-річна жінка померла в лікарні від поранень.