Количество пострадавших от авиаудара в Сумах возросло до 10
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по предприятию в Сумах пострадали 10 человек, один человек погиб. Атакованное предприятие изготавливало упаковки для детского питания.
В результате авиаудара в Сумах количество пострадавших возросло до 10 человек, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Безусловно, пострадали люди, есть до 10 раненых и зафиксирована смерть одного человека. К сожалению, цифры могут измениться, потому что продолжается разбор последствий и пожар еще не ликвидирован
Напомним
Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, изготавливающему упаковки для детского питания.
Впоследствии 48-летняя женщина умерла в больнице от ранений.