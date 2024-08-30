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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от авиаудара в Сумах возросло до 10

Количество пострадавших от авиаудара в Сумах возросло до 10

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 09:53  •  12304 просмотра

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В результате российского авиаудара по предприятию в Сумах пострадали 10 человек, один человек погиб. Атакованное предприятие изготавливало упаковки для детского питания.

В результате авиаудара в Сумах количество пострадавших возросло до 10 человек, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Безусловно, пострадали люди, есть до 10 раненых и зафиксирована смерть одного человека. К сожалению, цифры могут измениться, потому что продолжается разбор последствий и пожар еще не ликвидирован

- говорит Артюх.

Напомним 

Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, изготавливающему упаковки для детского питания. 

Впоследствии 48-летняя женщина умерла в больнице от ранений.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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