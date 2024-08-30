Количество пострадавших от авиаудара в Сумах возросло до 10

В результате авиаудара в Сумах количество пострадавших возросло до 10 человек, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Безусловно, пострадали люди, есть до 10 раненых и зафиксирована смерть одного человека. К сожалению, цифры могут измениться, потому что продолжается разбор последствий и пожар еще не ликвидирован - говорит Артюх.

Напомним

Российские войска нанесли авиаудар по предприятию в Сумах, изготавливающему упаковки для детского питания.

Впоследствии 48-летняя женщина умерла в больнице от ранений.