На Сумщине почти 200 населенных пунктов подлежат эвакуации: как и куда обращаться, чтобы выехать из региона
Киев • УНН
В Сумской области 183 населенных пункта определены для эвакуации из-за опасности обстрелов. Созданы координационные штабы для поддержки эвакуированных, предоставляется информация о временном жилье и социальной помощи.
Уже 183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. местных жителей просят не медлить и выехать в более безопасные регионы Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.
Детали
В ОВА отмечают, что оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумщину, применяя различные виды вооружения, в том числе КАБы, от чего страдает мирное население этих общин.
Для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий. Соответствующее решение приняли согласно постановлению Кабинета Министров Украины.
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В штабах, людям, которые выехали или планируют выезжать, предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи, о вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных общинах с учетом их профессионального и личного опыта.
В ОВА подчеркнули, что жители Сумщины, которые приняли решение выезжать в более безопасные места, о времени и месте эвакуации могут узнать у руководителя общины или старосты населенного пункта.
Также обращаться по поводу эвакуации вы можете по телефонам: 0953864306 (с 9 до 17), 0506507083, (0542) 77-96-77 (круглосуточно). Необходимую информацию о местах сбора, маршрут руку в пределах гуманитарных коридоров, места прибытия и первую необходимую помощь можно узнать и позвонив на горячую линию Мининтеграции по телефону 1548
В ведомстве что с 28 августа из Шостки в Киев курсирует эвакуационный вагон. Поезд отправляется в 12:21. Эвакуация осуществляется бесплатно по предварительной записи.
Записаться на эвакуацию поездом можно в управлении труда и социальной защиты населения Шосткинского городского совета, (ул. Свободы, 43а), или за час до отправления непосредственно у эвакуационного вагона.
Также получить информацию о перемещении в эвакуационном вагоне можно по телефонам: (05449) 7-09-05 (с 8.00 до 17.00), 095 72 55 011, 098 76 96 176 (круглосуточно).
Кроме этого по вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам:
- Координационный штаб по проведению эвакуации - 063 97 84 977 (круглосуточно)
- Телефон горячей линии Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА 0542 77 96 77
Ахтырский район:
- 050 578 25 23,
- 099 617 52 04.
Сумской район:
- 066 708 30 84,
- 066 198 29 37,
- 095 386 43 06.
Шосткинский район:
- 066 760 09 36,
- 066 675 14 80,
- 093 326 50 06.
Конотопский район:
- 068 429 06 08,
- 097 408 11 24,
- (05447) 6-24-0.
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