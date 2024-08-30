На Сумщине почти 200 населенных пунктов подлежат эвакуации: как и куда обращаться, чтобы выехать из региона

Уже 183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. местных жителей просят не медлить и выехать в более безопасные регионы Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

Детали

В ОВА отмечают, что оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумщину, применяя различные виды вооружения, в том числе КАБы, от чего страдает мирное население этих общин.

Для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий. Соответствующее решение приняли согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

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В штабах, людям, которые выехали или планируют выезжать, предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи, о вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных общинах с учетом их профессионального и личного опыта.

В ОВА подчеркнули, что жители Сумщины, которые приняли решение выезжать в более безопасные места, о времени и месте эвакуации могут узнать у руководителя общины или старосты населенного пункта.

Также обращаться по поводу эвакуации вы можете по телефонам: 0953864306 (с 9 до 17), 0506507083, (0542) 77-96-77 (круглосуточно). Необходимую информацию о местах сбора, маршрут руку в пределах гуманитарных коридоров, места прибытия и первую необходимую помощь можно узнать и позвонив на горячую линию Мининтеграции по телефону 1548 - резюмировали в администрации.

В ведомстве что с 28 августа из Шостки в Киев курсирует эвакуационный вагон. Поезд отправляется в 12:21. Эвакуация осуществляется бесплатно по предварительной записи.

Записаться на эвакуацию поездом можно в управлении труда и социальной защиты населения Шосткинского городского совета, (ул. Свободы, 43а), или за час до отправления непосредственно у эвакуационного вагона.

Также получить информацию о перемещении в эвакуационном вагоне можно по телефонам: (05449) 7-09-05 (с 8.00 до 17.00), 095 72 55 011, 098 76 96 176 (круглосуточно).

Кроме этого по вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам:

Координационный штаб по проведению эвакуации - 063 97 84 977 (круглосуточно)

Телефон горячей линии Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА 0542 77 96 77



Ахтырский район:

050 578 25 23,

099 617 52 04.

Сумской район:

066 708 30 84,

066 198 29 37,

095 386 43 06.

Шосткинский район:

066 760 09 36,

066 675 14 80,

093 326 50 06.

Конотопский район:

068 429 06 08,

097 408 11 24,

(05447) 6-24-0.

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