На Сумщине почти 200 населенных пунктов подлежат эвакуации: как и куда обращаться, чтобы выехать из региона

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

  •  106328 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  72688 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  46108 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  96323 просмотра
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  52630 просмотра
публикации
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  102010 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  101778 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  119816 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  121654 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  127454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  72791 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

  •  72567 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  107910 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  100707 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  100396 просмотра
Актуальное
На Сумщине почти 200 населенных пунктов подлежат эвакуации: как и куда обращаться, чтобы выехать из региона

На Сумщине почти 200 населенных пунктов подлежат эвакуации: как и куда обращаться, чтобы выехать из региона

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 10:39  •  10985 просмотра

Read in English

В Сумской области 183 населенных пункта определены для эвакуации из-за опасности обстрелов. Созданы координационные штабы для поддержки эвакуированных, предоставляется информация о временном жилье и социальной помощи.

Уже 183 населенных пункта Сумской области определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. местных жителей просят не медлить и выехать в более безопасные регионы Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

Детали

В ОВА отмечают, что оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумщину, применяя различные виды вооружения, в том числе КАБы, от чего страдает мирное население этих общин.

Для поддержки и сопровождения эвакуированных в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий. Соответствующее решение приняли согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

У Сумах під завалами знайшли тіло другої жертви авіаудару рф30 августа 2024, 09:39 • 15109 просмотров

В штабах, людям, которые выехали или планируют выезжать, предоставляют информацию об имеющихся местах для временного проживания, о возможности получения социальной поддержки, юридической и другой помощи, о вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных общинах с учетом их профессионального и личного опыта.

В ОВА подчеркнули, что жители Сумщины, которые приняли решение выезжать в более безопасные места, о времени и месте эвакуации могут узнать у руководителя общины или старосты населенного пункта.

Также обращаться по поводу эвакуации вы можете по телефонам: 0953864306 (с 9 до 17), 0506507083, (0542) 77-96-77 (круглосуточно). Необходимую информацию о местах сбора, маршрут руку в пределах гуманитарных коридоров, места прибытия и первую необходимую помощь можно узнать и позвонив на горячую линию Мининтеграции по телефону 1548

- резюмировали в администрации. 

В ведомстве что с 28 августа из Шостки в Киев курсирует эвакуационный вагон. Поезд отправляется в 12:21. Эвакуация осуществляется бесплатно по предварительной записи.

Записаться на эвакуацию поездом можно  в управлении труда и социальной защиты населения Шосткинского городского совета, (ул. Свободы, 43а), или за час до отправления непосредственно у эвакуационного вагона.

Также получить информацию о перемещении в эвакуационном вагоне можно по телефонам: (05449) 7-09-05 (с 8.00 до 17.00), 095 72 55 011, 098 76 96 176 (круглосуточно).

Кроме этого по  вопросам эвакуации обращайтесь по телефонам:

  • Координационный штаб по проведению эвакуации - 063 97 84 977 (круглосуточно)
  • Телефон горячей линии Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА 0542 77 96 77

Ахтырский район:

  • 050 578 25 23, 
  •  099 617 52 04.

Сумской район:

  • 066 708 30 84, 
  • 066 198 29 37, 
  • 095 386 43 06.

Шосткинский район:

  • 066 760 09 36, 
  • 066 675 14 80, 
  • 093 326 50 06.

Конотопский район:

  • 068 429 06 08, 
  • 097 408 11 24, 
  • (05447) 6-24-0.

Понад 21 тисячу людей евакуювали з Сумщини — Артюх30 августа 2024, 10:19 • 8848 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  51308 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  47942 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  60216 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  102010 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  101778 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  83557 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  80943 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
  •  93375 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
29 августа 2024, 09:49  •  98926 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
29 августа 2024, 09:40  •  77925 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Популярные

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  52630 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  96323 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  46108 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  72688 просмотра
Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

Взрывы в оккупированном Крыму: пострадали аэродром Кировское и Джанкой

  •  106328 просмотра

Публикации

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  102010 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  101778 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  119816 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  121654 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  127454 просмотра

Война

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

  •  9111 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13193 просмотра
Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

  •  13579 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20534 просмотра
Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

  •  14357 просмотра

политика

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13193 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20534 просмотра
Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

  •  17973 просмотра
Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

  •  21166 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  30941 просмотра

Война

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых

  •  9111 просмотра
У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13193 просмотра
Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

Старт образовательного процесса в Одесской области: более 90% школ области будут работать в очном и смешанном форматах

  •  13579 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20534 просмотра
Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

Удар рф по гражданской инфраструктуре Сум: показали последствия

  •  14357 просмотра

политика

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

У украинцев может быть от 2 до 5 млн незарегистрированного оружия - МВД

  •  13193 просмотра
В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

В Украине объявили подозрение первому заместителю руководителя администрации путина кириенко

  •  20534 просмотра
Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

Командующий ВС ВСУ о катастрофе F-16: никто ничего не скрывает, причины выяснят, США присоединились

  •  17973 просмотра
Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

Боррель: смешно говорить, что позволять целить на территории россии означает быть в войне против москвы

  •  21166 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  30941 просмотра

Новости Бизнеса

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  15248 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  52279 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  74388 просмотра

Экономика

Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

  •  1128 просмотра
В Украине намолотили почти 33 млн тонн нового урожая и начали собирать кукурузу

В Украине намолотили почти 33 млн тонн нового урожая и начали собирать кукурузу

  •  5634 просмотра
Изготавливали и продавали контрафакт: разоблачены организаторы теневого табачного бизнеса

Изготавливали и продавали контрафакт: разоблачены организаторы теневого табачного бизнеса

  •  8260 просмотра
Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн госфинансирования

Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн госфинансирования

  •  15990 просмотра
Аварийные отключения в Киеве и 16 областях, графики круглые сутки - Укрэнерго

Аварийные отключения в Киеве и 16 областях, графики круглые сутки - Укрэнерго

  •  26321 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  1195 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  6182 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  12814 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  21323 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  21839 просмотра