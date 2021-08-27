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ТКГ запланировала на 2 сентября первое заседание группы по экологическим вопросам

ТКГ запланировала на 2 сентября первое заседание группы по экологическим вопросам

Киев  •  УНН

 • 15258 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Трехсторонняя контактная группа на 2 сентября запланировала первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопленной шахты вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом ТКГ сообщила в Facebook, передает УНН.

Цитата

“На 2 сентября 2021 запланировано первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения. Указанное заседание состоится под руководством международного эксперта проф. Дребенштедт, признанного специалиста по горным делам”, — заявили в ТКГ.

Детали

Кроме этого, украинская сторона также активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины на неподконтрольний территории.

В рамках заседания подгруппы также подчеркивалась важность открытия со стороны ОРДЛО двух КПВВ, что значительно улучшило бы возможность выплаты пенсий мобильным категориям пенсионеров и возможность предоставления других государственных услуг гражданам Украины по обе стороны линии разграничения.

Дополнение

Вчера, 26 августа, возобновила работа Трехсторонняя телефона группы и, а именно общее заседание на уровне глав делегаций.

Накануне Россия решила приобщить к ТКГ украинку, которая была осуждена за терроризм.

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