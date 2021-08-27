ТКГ запланувала на 2 вересня перше засідання групи з екологічних питань
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Тристороння контактна група на 2 вересня запланувала перше засідання експертної групи з екологічних питань затопленя шахт вздовж лінії розмежування на Донбасі. Про це ТКГ повідомила в Facebook, передає УНН.
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“На 2 вересня 2021 року заплановане перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт вздовж лінії розмежування. Зазначене засідання відбудеться під керівництвом міжнародного експерта проф. Дребенштедта, визнаного фахівця з горної справи”, — заявили у ТКГ.
Деталі
Окрім цього, українська сторона також активно опрацьовує цифрові інструменти віддаленої верифікації та ідентифікації для виплат пенсій маломобільним категоріям громадян України на неподконтрольній території.
У рамках засідання підгрупи також підкреслювалась важливість відкриття зі сторони ОРДЛО двох КПВВ, що значно поліпшило б можливість виплати пенсій мобільним категоріям пенсіонерів та можливість надання інших державних послуг громадянам України по обидві сторони лінії розмежування.
Доповнення
Вчора, 26 серпня, відновила робота Тристороння контактна групиа, а саме загальне засідання на рівні глав делегацій.
Напередодні Росія вирішила долучити до ТКГ українку, яка була засуджена за тероризм.