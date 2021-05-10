Ткаченко назвал "сервисными центрами" украинские киностудии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Радио Свобода, комментируя будущее украинских киностудий, назвал их "сервисными центрами", передает УНН.
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“Я думаю, что здесь должен быть комплексный вопрос. Киностудии — это сервисные центры. Это не советская система, когда на киностудиях сгоняли всех творческих работников, распределяли средства через Госкино и держали под контролем и творчество, и сервис. Во всех развитых странах это сервисные площадки. И они, собственно, такими и должны быть”, — сказал он.
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“А что такое сервисная площадка? Это в первую очередь частная или, максимум, государственно-частная инициатива”, — добавил министр и привел в пример “Одесскую киностудию”: “Частный собственник, который был на „Одесской киностудии“, собственно, не дал застроить эту „Одесскую киностудию“. Потому что видел перспективы в ее развитии как киноплощадки”.
Справка
Ткаченко был частным совладельцем “Одесской киностудии” через свою компанию “Новая киностудия”, которой принадлежало 50% минус одна акция “Одесской киностудии”; 50% плюс одна акция принадлежат государству в лице Минкульта, которым Ткаченко руководит сейчас. 2019 Ткаченко официально вышел из компании “Новая киностудия”; 2020 года, после назначения на министерский пост, он сообщил, что продал свои акции “Одесской киностудии”.
“Одесской киностудии” в свое время грозила фактическая ликвидация: как заявлял 2010 народный артист Украины, председатель Одесского союза кинематографистов Ярослав Лупий, тогдашний владелец половины акций киностудии пытался изменить ее профиль, чтобы использовать ее землю на побережье отнюдь не на нужды кинематографа.