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Ткаченко назвав "сервісними центрами" українські кіностудії

Ткаченко назвав "сервісними центрами" українські кіностудії

Київ • УНН

 • 17321 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи майбутнє українських кіностудій, назвав їх “сервісними центрами”, передає УНН.

Цитата

“Я думаю, що тут має бути комплексне питання. Кіностудії — це сервісні центри. Це не радянська система, коли на кіностудіях зганяли всіх творчих працівників, розподіляли кошти через Держкіно і тримали під контролем і творчість, і сервіс. У всіх розвинених країнах це сервісні майданчики. І вони, власне, такими і мають бути”, — сказав він.

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“А що таке сервісний майданчик? Це в першу чергу приватна чи, максимум, державно-приватна ініціатива”, — додав міністр і навів як приклад “Одеську кіностудію”: “Приватний власник, який був на „Одеській кіностудії“, власне, не дав забудувати цю „Одеську кіностудію“. Тому що вбачав перспективи в її розвитку як кіномайданчика”.

Довідково

Ткаченко був приватним співвласником “Одеської кіностудії” через свою компанію “Нова кіностудія”, якій належало 50% мінус одна акція “Одеської кіностудії”; 50% плюс одна акція належать державі в особі Мінкульту, яким Ткаченко керує нині. 2019 року Ткаченко офіційно вийшов із компанії “Нова кіностудія”; 2020 року, після призначення на міністерську посаду, він повідомив, що продав свої акції “Одеської кіностудії”.

“Одеській кіностудії” свого часу загрожувала фактична ліквідація: як заявляв 2010 року народний артист України, голова Одеської спілки кінематографістів Ярослав Лупій, тодішній власник половини акцій кіностудії намагався змінити її профіль, щоб використати її землю на узбережжі аж ніяк не на потреби кінематографу.

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