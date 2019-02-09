Неделя в Украине завершится без осадков и с гололедицей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В воскресенье, 10 февраля, в Украине будет погода без осадков, температура воздуха будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем на большей части территории страны и 8 градусов выше нуля на западе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 февраля в Украине без осадков. На дорогах центральных, северных и восточных областей местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, в западных и большинстве южных областей от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла, на западе страны до 8° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.