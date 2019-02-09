Тиждень в Україні завершиться без опадів та з ожеледицею

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У неділю, 10 лютого, в Україні буде погода без опадів, температура повітря коливатиметься від 9 градусів морозу уночі до 5 градусів тепла удень на більшості території країни та 8 градусів вище нуля на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.