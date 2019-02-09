Тиждень в Україні завершиться без опадів та з ожеледицею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У неділю, 10 лютого, в Україні буде погода без опадів, температура повітря коливатиметься від 9 градусів морозу уночі до 5 градусів тепла удень на більшості території країни та 8 градусів вище нуля на заході. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"10 лютого в Україні без опадів. На дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, у західних та більшості південних областей від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-5° тепла, на заході країни до 8° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий.