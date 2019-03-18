Неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на 9:20 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы от станции метро Житомирская и Шулявская, проспектом Академика Палладина, Воздухофлотским и Голосеевским, Леся Курбаса и Валерия Лобановского, по улице Дегтяревской, Борщаговской, Жилянской, а также Владимирским спуском.
Многочисленные пробки наблюдаются на Набережном шоссе, на улицах Саксаганского, Богдана Хмельницкого, бульваре Дружбы народов, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры и Надднепрянском шоссе.
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На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, а также на улице Братиславской и Русановской набережной.
По ситуации на столичных мостах, то движение на Дарницком, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега. На мостах Северном и Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Киеве на реконструкцию перекрыли Шулявский путепровод. Движение транспорта организовано прилегающими улицами.