Тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на 9:20 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги від станції метро Житомирська і до Шулявської, проспектом Академіка Палладіна, Повітрофлотським та Голосіївським, Леся Курбаса та Валерія Лобановського, вулицею Дегтярівською, Борщагівською, Жилянською, а також Володимирським узвозом.
Численні затори спостерігаються на Набережному шосе, на вулицях Саксаганського, Богдана Хмельницького, бульварі Дружби народів, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, вулиці Антоновича, Степана Бандери та Наддніпрянському шосе.
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На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Соборності та Броварському, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна, а також на вулиці Братиславській та Русанівській набережній.
Щодо ситуації на столичних мостах, то рух на Дарницькому, Патона і Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега. На мостах Північному і Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, У Києві на реконструкцію перекрили Шулявський шляхопровід. Рух транспортуи організовано прилеглими вулицями.