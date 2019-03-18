Сьогодні в Україні потепліє до 17 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Тиждень в Україні розпочнеться погодою переважно без опадів, температура повітря місцями прогріється до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 березня без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий дощ", - зазначили синоптики.
Вітер південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень на Лівобережжі та у більшості західних областей 9-14° тепла, на решті території 12-17°.
Нагадаємо, у вівторок, 19 березня, по Україні знову очікується дощ.