Сегодня в Украине потеплеет до 17 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Неделя в Украине начнется погодой без осадков, температура воздуха местами прогреется до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 марта без осадков, лишь на крайнем западе днем небольшой дождь", - отметили синоптики.
Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура на Левобережье и в большинстве западных областей 9-14° тепла, на остальной территории 12-17°.
Напомним, во вторник, 19 марта, по Украине снова ожидается дождь.