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Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
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Сегодня в Украине потеплеет до 17 градусов

Киев • УНН

 • 33222 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Неделя в Украине начнется погодой без осадков, температура воздуха местами прогреется до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине потеплеет до 17 градусов

"18 марта без осадков, лишь на крайнем западе днем небольшой дождь", - отметили синоптики.

Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура на Левобережье и в большинстве западных областей 9-14° тепла, на остальной территории 12-17°.

Напомним, во вторник, 19 марта, по Украине снова ожидается дождь.

Украинские Национальные Новости

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