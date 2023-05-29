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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неделя возможностей и удачи: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 мая – по 4 июня

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. В положении планет происходят важные изменения, которые существенно повлияют на нашу жизнь. Специально для читателей УНН профессиональный астролог Ксения Базиленко рассказала, что ждет мир, Украину и каждого из нас в ближайшее время.

«Астрологическое событие, которое произойдет на этой неделе, считается одним из самых важных в этом году - это соединение в знаке Тельца Юпитера – планеты счастья и религии, законодательной власти, и кармической планеты Раху, указывающая на наш путь развития и возможностей. Напомню, что Телец символически считается в астрологии «полем Украины». Именно сейчас будут закладываться на ближайшие 8 лет решения глобальных вопросов в мировой экономике, перераспределения богатств и территорий. Что же касается нашей страны, мы особенно можем почувствовать поддержку, помощь и, несмотря на всю ситуацию, с этого момента, пусть и медленный, но экономический рост. Для каждого из нас эта неделя возможностей и удачи», - рассказала астролог.

ОВНЫ

Эта неделя будет для вас очень удачна и активна. Вас захлестнет большой информационный поток. Отличное время для тех Овнов, кто занимается журналистикой, информационными технологиями, посредничеством и торговлей. Также хороший период для сдачи экзаменов. На этой неделе будет много интересных возможностей для прибыли и заработков, но нужно быть очень осторожным с большими тратами и покупками. На выходных стоит избегать скандалов со своими родными и близкими, проявите к ним терпение.

ТЕЛЬЦЫ

Именно на этой неделе перед вами откроются большие возможности в бизнесе и в личном развитии. Главное быть ответственным в принятии решений. И тогда, вы смело можете инвестировать в новые проекты, расширять свое дело. Вы получите поддержку окружения. Но эмоциональное напряжение будет сильным, поэтому, постарайтесь максимально сохранять спокойствие.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вам стоит максимально уделить время себе и своим планам. Вы по-прежнему будите притягивать к себе много внимания. Именно сейчас вы сможете произвести прекрасное впечатление на собеседованиях, переговорах и выступлениях. Также очень удачно у вас будут складываться отношения с иностранцами, возможны дальние поездки и путешествия. Но в отношениях с коллективом вам стоит быть толерантными и не входить в конфликты.

РАКИ

Для вас, Раки, эта неделя – это работа над вашим внутренним миром. Именно сейчас стоит разобраться в своих психологических проблемах и страхах. Вам стоит поехать на отдых, чтобы пройти перезагрузку. Обратите внимание на ваше окружение, возможно именно сейчас вам стоит его сменить. Что же касается работы, сейчас удачный период, как для начинания новых проектов, так и для карьерного роста. В свободное время хороши прогулки на природе. В воскресение не стоит совершать крупных покупок.

ЛЬВЫ

Напряженный период для вас продолжается. Внимательно отнеситесь к своим проблемам и конфликтам. Именно сейчас хорошо своих врагов сделать друзьями, убрать гнев и конфликтные ситуации. Только в этом случае вы будите победителем и сможете смело начинать новые проекты, активно расширять свой бизнес. Опирайтесь на помощь друзей.

ДЕВЫ

Это еще одна неделя в этом году, когда в любых делах вы можете достичь больших вершин. Особенно в карьере. Можете смело начинать свой бизнес, удачно менять работу. Поддержка может прийти к вам из-за рубежа. Если вы за границей, то можете получить долгожданные документы. Но будьте осторожны в высказываниях и не стоит входить в конфликты, особенно с руководством.

ВЕСЫ

Эта неделя хороша для дальних поездок и путешествий. Удача ждет тех Весов, кто работает с иностранцами или за рубежом. Будьте активны в любых направлениях. Воплощайте все задуманное в жизнь. Вы сможете найти на свои планы средства и инвесторов. Но, постарайтесь не совершать ошибок под влиянием эмоций, особенно во второй половине недели.

СКОРПИОНЫ

Сейчас период трансформации вашего внутреннего мира и отношений с окружающими. Именно в это время у вас произойдет переоценка ценностей в силу обстоятельств, которые возникнут на этой неделе. Не бойтесь любых перемен, вы можете в меру рисковать. У вас получится закрыть вопросы с кредитами и налогами. Следите за своими эмоциями, избегайте конфликтов.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя достаточно удачна для вас в любых начинаниях, особенно для Стрельцов, работающих в юриспруденции. Сейчас вы сможете решить все вопросы с законом, заключить прекрасные договора и сделки. Не стоит брать на себя всю ответственность, в сложных вопросах посоветуйтесь с нужными специалистами или с своими близкими, а в работе рассчитывайте на помощь партнеров или коллег. Также, самое время наладить отношения в семье и это хорошее время для заключения браков.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе будьте трудолюбивы, и вы получите прекрасный результат. Вы можете максимально проявить свой профессионализм и тогда перед вами откроются большие возможности. Хорошее время, для тех Козерогов, кто работает на производстве или делает что-то своими руками, а также в медицине. Не забудьте позаботиться о своем здоровье. Занимайтесь спортом. Также на этой неделе вас ждет удача в любви.

ВОДОЛЕИ

Сейчас очень хороший период для отдыха и занятий любимым хобби. Если вы заняты работой – вас также ждет успех. Но, в свободное от работы время научитесь качественно отдыхать, посещайте театры, выставки. Научитесь расслабляться и радоваться каждому дню. Не стоит сейчас перетруждать себя разными проблемами. Наберитесь сил. Хороший период у всех Водолеев творческих профессий. Особая удача будет в любви. Если у вас есть избранник иди избранница – самое время сделать предложение.

РЫБЫ

Это самое лучшее время в этом году для покупки недвижимости, земли или совершения крупной покупки в дом. Можете начинать генеральный ремонт. Также, вас могут ждать оформление наследства или приезд родственников. В работе и любых других делах у вас также будет все ладиться. А вот с дальними поездками стоит быть осторожными. Рыбам-студентам стоит приложить больше усилий для успешной сдачи экзаменов.

Украинские Национальные Новости

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