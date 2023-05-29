Тиждень можливостей та удачі: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 травня – до 4 червня

«Астрологічна подія, що відбудеться цього тижня, вважається однією з найважливіших цього року - це з'єднання в знаку Тельця Юпітера – планети щастя і релігії, законодавчої влади, і кармічної планети Раху, яка вказує на наш шлях розвитку і можливостей. Нагадаю, що Телець символічно вважається в астрології «полем України». Саме зараз закладатимуться на найближчі 8 років рішення глобальних питань у світовій економіці, перерозподілы багатств і територій. Що ж стосується нашої країни, ми особливо можемо відчути підтримку, допомогу і, незважаючи на всю ситуацію, від цього моменту, нехай і повільне, але економічне зростання. Для кожного з нас цей тиждень можливостей і удачі», - розповіла астролог.

ОВНИ

Цей тиждень буде для вас дуже вдалим і активним. Вас захлесне великий інформаційний потік. Чудовий час для тих Овнів, хто займається журналістикою, інформаційними технологіями, посередництвом і торгівлею. Також хороший період для складання іспитів. Цього тижня буде багато цікавих можливостей для прибутку і заробітків, але потрібно бути дуже обережним із великими витратами і покупками. На вихідних варто уникати скандалів зі своїми рідними та близькими, проявіть до них терпіння.

ТЕЛЬЦІ

Саме цього тижня перед вами відкриються великі можливості в бізнесі та в особистому розвитку. Головне бути відповідальним у прийнятті рішень. І тоді, ви сміливо можете інвестувати в нові проєкти, розширювати свою справу. Ви отримаєте підтримку оточення. Але емоційне напруження буде сильним, тому постарайтеся максимально зберігати спокій.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня вам варто максимально приділити час собі і своїм планам. Ви, як і раніше, будете притягувати до себе багато уваги. Саме зараз ви зможете справити прекрасне враження на співбесідах, переговорах і виступах. Також дуже вдало у вас складатимуться стосунки з іноземцями, можливі далекі поїздки і подорожі. Але у стосунках із колективом вам варто бути толерантними і не входити в конфлікти.

РАКИ

Для вас, Раки, цей тиждень – це робота над вашим внутрішнім світом. Саме зараз варто розібратися у своїх психологічних проблемах і страхах. Вам варто поїхати на відпочинок, щоб пройти перезавантаження. Зверніть увагу на ваше оточення, можливо саме зараз вам варто його змінити. Що ж стосується роботи, зараз вдалий період, як для започаткування нових проєктів, так і для кар'єрного зростання. У вільний час добре прогулятися на природі. У неділю не варто робити великих покупок.

ЛЕВИ

Напружений період для вас триває. Уважно поставтеся до своїх проблем і конфліктів. Саме зараз добре своїх ворогів зробити друзями, прибрати гнів і конфліктні ситуації. Тільки в цьому разі ви будите переможцем і зможете сміливо розпочинати нові проєкти, активно розширювати свій бізнес. Спирайтеся на допомогу друзів.

ДІВИ

Це ще один тиждень цього року, коли в будь-яких справах ви можете досягти великих вершин. Особливо в кар'єрі. Можете сміливо починати свій бізнес, вдало змінювати роботу. Підтримка може прийти до вас із-за кордону. Якщо ви за кордоном, то можете отримати довгоочікувані документи. Але будьте обережні у висловлюваннях і не варто входити в конфлікти, особливо з керівництвом.

ТЕРЕЗИ

Цей тиждень хороший для далеких поїздок і подорожей. Удача чекає на тих Терезів, хто працює з іноземцями або за кордоном. Будьте активні в будь-яких напрямках. Втілюйте все задумане в життя. Ви зможете знайти на свої плани кошти та інвесторів. Але, постарайтеся не робити помилок під впливом емоцій, особливо в другій половині тижня.

СКОРПІОНИ

Зараз період трансформації вашого внутрішнього світу і стосунків з оточуючими. Саме в цей час у вас відбудеться переоцінка цінностей через обставини, які виникнуть цього тижня. Не бійтеся будь-яких змін, ви можете в міру ризикувати. У вас вийде закрити питання з кредитами і податками. Слідкуйте за своїми емоціями, уникайте конфліктів.

СТРІЛЬЦІ

Цей тиждень досить вдалий для вас у будь-яких починаннях, особливо для Стрільців, які працюють в юриспруденції. Зараз ви зможете вирішити всі питання із законом, укласти чудові договори та угоди. Не варто брати на себе всю відповідальність, у складних питаннях порадьтеся з потрібними фахівцями або зі своїми близькими, а в роботі розраховуйте на допомогу партнерів або колег. Також, саме час налагодити стосунки в сім'ї і це гарний час для укладення шлюбів.

КОЗЕРОГИ

Цього тижня будьте працьовиті, і ви отримаєте прекрасний результат. Ви можете максимально проявити свій професіоналізм і тоді перед вами відкриються великі можливості. Гарний час для тих Козерогів, хто працює на виробництві або робить щось своїми руками, а також у медицині. Не забудьте подбати про своє здоров'я. Займайтеся спортом. Також цього тижня на вас чекає удача в коханні.

ВОДОЛІЇ

Зараз дуже гарний період для відпочинку та занять улюбленим хобі. Якщо ви зайняті роботою – на вас також чекає успіх. Але, у вільний від роботи час навчіться якісно відпочивати, відвідуйте театри, виставки. Навчіться розслаблятися і радіти кожному дню. Не варто зараз перевантажувати себе різними проблемами. Наберіться сил. Хороший період у всіх Водоліїв творчих професій. Особлива удача буде в коханні. Якщо у вас є обранець чи обраниця – саме час зробити пропозицію.

РИБИ

Це найкращий час цього року для купівлі нерухомості, землі або здійснення великої покупки в будинок. Можете починати генеральний ремонт. Також на вас можуть чекати оформлення спадщини або приїзд родичів. У роботі та будь-яких інших справах у вас також буде все ладитися. А ось із далекими поїздками варто бути обережними. Рибам-студентам слід докласти більше зусиль для успішного складання іспитів.