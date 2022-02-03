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15 марта, 19:03 • 105418 просмотра

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Титулованный экс-футболист "Манчестер Юнайтед" станет профессиональным боксером

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра проведет профессиональный боксерский поединок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "The Mirror".

Детали

Первый поединок бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции состоится в апреле на турнире в Лондоне. Имя его визави пока неизвестно.

В главном событии выступят Мартин Форд и Сиджад Гариби по прозвищу "Иранский Халк". Также планируется участие бывшего футболиста "Тоттенхэма" Джейми О'хары, который подерется с лайф-коучем Крисом Бойсоном.

Дополнение

В составе "Манчестер Юнайтед" Эвра выиграл 13 трофеев, среди которых 5 побед в АПЛ, Лига чемпионов, Клубный чемпионат мира. Также выиграл пять титулов в составе "Ювентуса" и становился вице-чемпионом Европы в составе сборной Франции по футболу.

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