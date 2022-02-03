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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58336 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Титулований екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" стане професійним боксером

Титулований екс-футболіст "Манчестер Юнайтед" стане професійним боксером

Київ • УНН

 • 16578 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Колишній захисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Патріс Евра проведе професійний боксерський поєдинок. Про це повідомляє УНН з посиланням на "The Mirror".

Деталі

Перший поєдинок колишнього захисника "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції відбудеться у квітні на турнірі у Лондоні. Ім'я його візаві наразі невідоме.

У головній події виступлять Мартін Форд та Сіджад Гарібі на прізвисько "Іранський Халк". Також планується участь колишнього футболіста "Тоттенхема" Джеймі О'Хари, який поб'ється з лайф-коучем Крісом Бойсоном.

Доповнення

У складі "Манчестер Юнайтед" Евра виграв 13 трофеїв, серед яких 5 перемог в АПЛ, Ліга чемпіонів, Клубний чемпіонат світу. Також виграв п'ять титулів у складі "Ювентуса" та ставав віце-чемпіоном Європи у складі збірної Франції з футболу.

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