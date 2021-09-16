Тысячи медицинских работников во Франции отстранены от работы из-за того, что не прошли вакцинацию

Детали

Сотрудники медицинских учреждений пропустили крайний срок для вакцинации 15 сентября, который был введен правительством в июле.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрона объявил, что все медицинские работники, в том числе в больницах, домах престарелых, а также медсестры по уходу на дому, должны быть полностью вакцинированы против COVID-19, в противном случае с 15 сентября им грозит отстранения от работы или увольнение.

В стране около 2,7 млн медицинских работников.

Этот шаг Макрона был частью большого комплекса мероприятий по поощрению вакцинации после того, как за лето количество прививок снизилось.

С августа любой взрослый человек, который не имеет “паспорта здоровья”, что подтверждает его статус прививки, или получения отрицательного теста, не может заходить в бары и кафе или путешествовать на большие расстояния на поезде.

Почти 90% всех взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины. В целом 70% французов получили обе дозы, необходимые для полноценной вакцинации. Франция также начала вакцинацию детей в возрасте от 12 лет и старше и вводит бустерные уколы уязвимым людям.

Требования к вакцинам в других странах мира

Франция — не единственная страна, которая ввела мандат на вакцины.

Италия также вводит обязательный “зеленый” пропуск против COVID-19 для всех сотрудников с 15 октября, а это значит, что работники, которые не могут предъявить доказательства вакцинации или недавний отрицательный тест на COVID-19, будут оштрафованы.

В Греции непривитые работники государственного и частного секторов должны проходить тесты на COVID-19 один или два раза в неделю за свой счет. Правило вступило в силу 13 сентября.

А на прошлой неделе США сделали вакцины обязательными для сотрудников федерального правительства и подрядчиков, а также для всех предприятий с более чем 100 сотрудниками. Правило затрагивает около 100 млн рабочих.