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Тисячі медичних працівників у Франції відсторонені від роботи через те, що не пройшли вакцинацію

Тисячі медичних працівників у Франції відсторонені від роботи через те, що не пройшли вакцинацію

Київ • УНН

 • 12575 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Близько 3 тисяч медичних працівників були відсторонені від роботи у Франції через невиконання вимоги уряду про вакцинацію проти COVID-19, заявила у четвер французька радіостанція RTL з посиланням на міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана, передає УНН.

Деталі

Співробітники медичних закладів пропустили крайній термін для вакцинації 15 вересня, який був введений урядом в липні.

12 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що всі медичні працівники, в тому числі в лікарнях, будинках для людей похилого віку, а також медсестри по догляду на дому, повинні бути повністю вакциновані проти COVID-19, в іншому випадку з 15 вересня їм загрожує відсторонення від роботи або звільнення.

У країні близько 2,7 млн ​​медичних працівників.

Цей крок Макрона був частиною великого комплексу заходів щодо заохочення вакцинації після того, як за літо кількість щеплень знизилася.

З серпня будь-яка доросла людина, що не має “паспорта здоров’я”, який підтверджує її статус щеплення, або отримання негативного тесту, не може заходити в бари і кафе або подорожувати на великі відстані на поїзді.

Майже 90% всіх дорослих отримали хоча б одну дозу вакцини. В цілому 70% французів отримали обидві дози, необхідні для повноцінної вакцинації. Франція також почала вакцинацію дітей у віці від 12 років і старше та вводить бустерні уколи вразливим людям.

Вимоги до вакцин в інших країнах світу

Франція — не єдина країна, яка ввела мандат на вакцини.

Італія також запроваджує обов’язковий “зелений” пропуск проти COVID-19 для всіх співробітників з 15 жовтня, а це означає, що працівники, які не можуть пред’явити докази вакцинації або недавній негативний тест на COVID-19, будуть оштрафовані.

У Греції нещеплені працівники державного і приватного секторів повинні проходити тести на COVID-19 один або два рази на тиждень за свій рахунок. Правило вступило в силу 13 вересня.

А минулого тижня США зробили вакцини обов’язковими для співробітників федерального уряду і підрядників, а також для всіх підприємств з більш ніж 100 співробітниками. Правило зачіпає близько 100 мільйонів робочих.

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