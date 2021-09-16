В Італії з 15 жовтня вводять обов'язковий "зелений" сертифікат для всіх працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. З 15 жовтня "зелений" сертифікат буде потрібен для всіх державних і приватних службовців Італії. Прем'єр країни Маріо Драгі хоче збільшити кількість щеплень, вакцинувавши 80% населення до кінця вересня. Порушникам нових вимог загрожує штраф в розмірі до 1 тисячі євро. Про це пише УНН з посиланням на видання Сorriere та агенство Ansa.
Деталі
З 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій не можна буде потрапити на фабрику, офіс, професійну студію і будь-які інші робочі місця без чинного "зеленого" пропуску.
Новий указ, який повинен бути схвалений італійським урядом в четвер, вимагатиме від співробітників на всіх робочих місцях доказів вакцинації, тестування або одужання за схемою Certificazione verde або "зеленого" пропуску, повідомив в середу прем'єр-міністр.
Цифровий пропуск доводить, що носій отримав принаймні одну дозу вакцини, здав негативний результат тесту або недавно одужав від коронавірусу.
Спочатку він був введений, щоб дозволити поїздки без карантину між країнами-членами ЄС, і Італія є однією з декількох країн, які також зробили це внутрішньою вимогою в таких місцях, як музеї, тренажерні зали і закриті ресторани.
Рішення буде оголошено після засідання кабінету міністрів в четвер, а розширення, ймовірно, вступить в силу в середині жовтня, повідомляє італійське інформаційне агентство Ansa.
Очікувалося, що уряд спочатку поширить вимогу "зеленого" пропуску на людей, які працюють в місцях, де це вже є вимогою для клієнтів, включаючи ресторани, бари, музеї, кінотеатри, театри, басейни і тренажерні зали. Пізніше його планувалося поширити на всіх державних службовців, а потім, нарешті, і на інші компанії приватного сектора.
Доповнення
1 вересня Італія зробила "зелений" пропуск обов'язковим для вчителів та іншого шкільного персоналу, а також для батьків, які входять в шкільні приміщення, а 9 вересня вимоги були поширені на співробітників клінінгових компаній і підприємств громадського харчування, що працюють в школах і університетах, а також на зовнішніх співробітників, працівники сфери охорони здоров'я.
Окремо Італія з квітня ввела обов'язкові вакцини для всіх, хто працює в державних або приватних соціальних службах охорони здоров'я, в тому числі в аптеках і кабінетах лікарів.
Працівники освіти чи охорони здоров'я, які відмовляються дотримуватися правил, можуть бути відсторонені від роботи без оплати.
Минулого тижня уряд також схвалив закон, згідно з яким будь-яка особа, що працює в школах, університетах та медичних установах, не маючи "зеленого" пропуску, також може бути оштрафована на суму від 400 до 1 000 євро.
Жодна інша європейська країна в даний час не розглядає такий крок.
Італія прагне до 30 вересня вакцинувати 80% населення старше 12 років.
Поточний показник станом на середу становить 74%, згідно з останніми урядовими даними.