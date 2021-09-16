В Италии с 15 октября вводят обязательный "зеленый" сертификат для всех работников

Детали

С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой нельзя будет попасть на фабрику, офис, профессиональную студию и любые другие рабочие места без действующего "зеленого" пропуска.

Новый указ, который должен быть одобрен итальянским правительством в четверг, потребует от сотрудников на всех рабочих местах доказательств вакцинации, тестирования или выздоровления по схеме Certificazione verde или "зеленого" пропуска, сообщил в среду премьер-министр.

Цифровой пропуск доказывает, что носитель получил хотя бы одну дозу вакцины, сдал отрицательный результат теста или недавно оправился от коронавируса.

Сначала он был введен, чтобы позволить поездки без карантина между странами-членами ЕС, и Италия является одной из нескольких стран, которые также сделали это внутренним требованием в таких местах, как музеи, тренажерные залы и закрытые рестораны.

Решение будет объявлено после заседания кабинета министров в четверг, а расширение, вероятно, вступит в силу в середине октября, сообщает итальянское информационное агентство Ansa.

Ожидалось, что правительство сначала распространит требование "зеленого" пропуска на людей, которые работают в местах, где это уже является требованием для клиентов, включая рестораны, бары, музеи, кинотеатры, театры, бассейны и тренажерные залы. Позже его планировалось распространить на всех государственных служащих, а затем, наконец, и на другие компании частного сектора.

Дополнение

1 сентября Италия сделала "зеленый" пропуск обязательным для учителей и другого школьного персонала, а также для родителей, которые входят в школьные помещения, а 9 сентября требования были распространены на сотрудников клининговых компаний и предприятий общественного питания, работающих в школах и университетах, а также на внешних сотрудников, работники сферы здравоохранения.

Отдельно Италия с апреля ввела обязательные вакцины для всех, кто работает в государственных или частных социальных службах здравоохранения, в том числе в аптеках и кабинетах врачей.

Работники образования или здравоохранения, которые отказываются соблюдать правила, могут быть отстранены от работы без оплаты.

На прошлой неделе правительство также одобрило закон, согласно которому любое лицо, работающее в школах, университетах и медицинских учреждениях, не имея "зеленого" пропуска, также может быть оштрафовано на сумму от 400 до 1 000 евро.

Ни одна другая европейская страна в настоящее время не рассматривает такой шаг.

Италия стремится до 30 сентября вакцинировать 80% населения старше 12 лет.

Текущий показатель по состоянию на среду составляет 74%, согласно последним правительственным данным.