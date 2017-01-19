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Тысячи людей остались без электроэнергии из-за шторма на юге Австралии

Тысячи людей остались без электроэнергии из-за шторма на юге Австралии

Киев • УНН

 • 8533 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Из-за сильных ветров и дождей в городе Аделаида Южной Австралии начался шторм, который оставил без электроэнергии тысячи человек, передает УНН со ссылкой на 9news.

Как отмечает издание, суровые погодные условия вызвали массовые перебои в подаче электроэнергии, оставив более чем 58 тысяч клиентов без электричества.

Отмечается, что государственная аварийная служба сообщила, что после того, как шторм обрушился они приняли более 70 звонков с просьбой о помощи.

Также отмечается, что в бюро метеорологии сообщили, что пока грозы прекратились, однако спасатели предупреждают о дальнейшей возможной опасности районах Южной Австралии.

В бюро также отметили, что порывы ветра в некоторых местах превышали 110 километров в час.

Напомним, правительство Великобритании объявило массовую эвакуацию населения с восточного побережья из-за угрозы масштабного наводнения .

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