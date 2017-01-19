Тысячи людей остались без электроэнергии из-за шторма на юге Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Из-за сильных ветров и дождей в городе Аделаида Южной Австралии начался шторм, который оставил без электроэнергии тысячи человек, передает УНН со ссылкой на 9news.
Как отмечает издание, суровые погодные условия вызвали массовые перебои в подаче электроэнергии, оставив более чем 58 тысяч клиентов без электричества.
Отмечается, что государственная аварийная служба сообщила, что после того, как шторм обрушился они приняли более 70 звонков с просьбой о помощи.
Также отмечается, что в бюро метеорологии сообщили, что пока грозы прекратились, однако спасатели предупреждают о дальнейшей возможной опасности районах Южной Австралии.
В бюро также отметили, что порывы ветра в некоторых местах превышали 110 километров в час.
Напомним, правительство Великобритании объявило массовую эвакуацию населения с восточного побережья из-за угрозы масштабного наводнения .