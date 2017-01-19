Тисячі людей залишилися без електроенергії через шторм на півдні Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Через сильні вітри і дощі у місті Аделаїда Південної Австралії почався шторм, який залишив без електроенергії тисячі осіб, передає УНН з посиланням на 9news.
Як зазначає видання, суворі погодні умови викликали масові перебої в подачі електроенергії, залишивши більш ніж 58 тисяч клієнтів без електрики.
Наголошується, що державна аварійна служба повідомила, що після того, як шторм обрушився вони прийняли більше 70 дзвінків з проханням про допомогу.
Також зазначається, що у бюро метеорології повідомили, що наразі грози припинились, однак рятувальники попереджують про подальшу можливу небезпеку районах Південної Австралії.
У бюро також наголосили, що пориви вітру в деяких місцях перевищували 110 кілометрів на годину.
Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив масову евакуацію населення зі східного узбережжя через загрозу масштабної повені.