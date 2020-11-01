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Актуальное
Тысячи людей в Германии вышли на акции против COVID-ограничений

Тысячи людей в Германии вышли на акции против COVID-ограничений

Киев  •  УНН

 • 14423 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ряде городов Германии в субботу, 31 октября, прошли акции против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, в Дрездене на призыв инициативы Querdenken, организовавшей протест, откликнулись несколько тысяч человек. Многие митингующие были без защитных масок.

Аналогичная акция в Карлсруэ собрала около 900 человек. Полиции пришлось неоднократно напоминать демонстрантам о необходимости соблюдать правила дистанцирования. Суд ранее отменил обязательное требование носить маски, которое оспаривали организаторы. В Брауншвейге на акцию пришло около 750 человек, в Дармштадте — около 300. В Дюссельдорфе полиция насчитала около 100 протестующих, сообщает издание.

Инициатива Querdenken из Штутгарта утверждает, что занимается защитой основных свобод. DW ссылаясь на издание Berliner Morgenpost пишет, что в эту инициативу входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицатели существования нового коронавируса.

В Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с заболеванием COVID-19. Возбудитель этой инфекции выявлено уже более чем 46 млн жителей планеты. Больше всего заражений — в США, Индии и Бразилии. Пандемия унесла жизни около 1,2 млн человек.

В Германии вирус SARS-CoV-2 до 31 октября обнаружен у 518 753 человек, 10 452 больных умерли, а более 351 тысяч выздоровели. Власти распорядились ввести на всей территории ФРГ мягкий локдаун со 2 ноября.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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