“Тысяча за вакцинацию”: людям с инвалидностью могут позволить тратить средства на лекарства

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“По словам (премьер-министра Дениса Шмыгаля — ред.), Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения инициативы Президента "єПідтримка" и на другие группы населения. Так, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста”, — говорится в сообщении", — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на сегодня уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

Кроме того, сообщается, что в Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев заболевания коронавирусом, однако благодаря вакцинации течение болезни легче, и сейчас госпитализировано почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшую неделю в стране было зафиксировано 110 тысяч новых больных на COVID-19.

“Штамм “Омикрон” обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю госпитализировано более 15 тыс. лиц, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме “Дельта” в прошлом году осенью. Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19, — отмечается в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности, благодаря увеличению количества вакцинированных. По его словам, возобновили работу мобильные бригады в тех территориальных общинах, где привито менее чем 25% жителей.

Дополнение

Кабинет министров расширил сферы деятельности в которых можно получить услуги в рамках программы “єПідтримка”. Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

Также средствами по программе "єПідтримка" вскоре смогут воспользоваться несовершеннолетние. Министерство образования и науки уже предоставило предложения по поводу того, на что могут пойти средства.