“Тысяча за вакцинацию”: людям с инвалидностью могут позволить тратить средства на лекарства

ukru
15 марта, 19:03 • 107373 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144978 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124566 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118008 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105455 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101788 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94357 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124956 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127729 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127356 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 50426 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 32327 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 26490 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 52259 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 35199 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124956 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124895 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262045 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291356 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227648 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105529 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127729 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111770 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129019 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131027 просмотра
Актуальное
“Тысяча за вакцинацию”: людям с инвалидностью могут позволить тратить средства на лекарства

“Тысяча за вакцинацию”: людям с инвалидностью могут позволить тратить средства на лекарства

Киев • УНН

 • 19677 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью предоставить право покупать лекарства по программе “єПідтримка” для лиц с инвалидностью первой группы. Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Цитата

“По словам (премьер-министра Дениса Шмыгаля — ред.), Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над возможностью расширения инициативы Президента "єПідтримка" и на другие группы населения. Так, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста”, — говорится в сообщении", — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на сегодня уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

Кроме того, сообщается, что в Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев заболевания коронавирусом, однако благодаря вакцинации течение болезни легче, и сейчас госпитализировано почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшую неделю в стране было зафиксировано 110 тысяч новых больных на COVID-19.

“Штамм “Омикрон” обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине. За прошедшую неделю госпитализировано более 15 тыс. лиц, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме “Дельта” в прошлом году осенью. Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19, — отмечается в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности, благодаря увеличению количества вакцинированных. По его словам, возобновили работу мобильные бригады в тех территориальных общинах, где привито менее чем 25% жителей.

Дополнение

Кабинет министров расширил сферы деятельности в которых можно получить услуги в рамках программы “єПідтримка”. Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

Также средствами по программе "єПідтримка" вскоре смогут воспользоваться несовершеннолетние. Министерство образования и науки уже предоставило предложения по поводу того, на что могут пойти средства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы