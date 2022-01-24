“Тисяча за вакцинацію”: людям з інвалідністю можуть дозволити витрачати кошти на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю надати право купувати ліки за програмою “єПідтримка” для осіб з інвалідністю першої групи. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.
Цитата
“За словами (прем’єр-міністра Дениса Шмигаля — ред.), Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи Президента „єПідтримка“ й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку”, — йд5еться в повідомленні", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.
Окрім того, повідомляється, що в Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19.
“Штам “Омікрон” виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі “Дельта” торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19, — зазначається в повідомленні.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих. За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.
Доповнення
Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми “єПідтримка”. Тепер українці віком від 60 років зможуть купити на “ковідну” тисячу ліки.
Також коштами за програмою “єПідтримка” невдовзі зможуть скористатись неповнолітні. Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти.