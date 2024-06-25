Народный депутат Николай Тищенко пообещал сдать свой мандат, в обмен на закрытие всех ботоферм и коррупционных схем. Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Корреспондент УНН.

Вот, я вам обещаю, если вы закроете все ботофермы – я слагаю полномочия! Когда вы всему сообществу пообещайте, что закроете все ботофермы, когда вы закроете все коррупционные составляющие по хищению наших недр, в лесной отрасли, в энергетике в то же время я по мандату не держусь, а пока мы не одержим победу над этой гидрой, мы будем работать - взвыл Тищенко.

Напомним

Годовщина фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что Тищенко не является ни членом партии "Слуга народа", ни членом фракции в Верховной Раде Украины. По ее словам, за свои действия и высказывания он несет личную ответственность.