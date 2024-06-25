Киев • УНН
Народный депутат Николай Тищенко пообещал сложить свой мандат, если все бото-фермы и коррупционные схемы будут закрыты.
Народный депутат Николай Тищенко пообещал сдать свой мандат, в обмен на закрытие всех ботоферм и коррупционных схем. Об этом он заявил во время судебного заседания, передает Корреспондент УНН.
Вот, я вам обещаю, если вы закроете все ботофермы – я слагаю полномочия! Когда вы всему сообществу пообещайте, что закроете все ботофермы, когда вы закроете все коррупционные составляющие по хищению наших недр, в лесной отрасли, в энергетике в то же время я по мандату не держусь, а пока мы не одержим победу над этой гидрой, мы будем работать
Напомним
Годовщина фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что Тищенко не является ни членом партии "Слуга народа", ни членом фракции в Верховной Раде Украины. По ее словам, за свои действия и высказывания он несет личную ответственность.