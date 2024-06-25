Тищенко назвав умову, за якої готовий скласти мандат народного депутата
Київ • УНН
Народний депутат Микола Тищенко пообіцяв скласти свій мандат, якщо всі бото-ферми і корупційні схеми будуть закриті.
Народний депутат Микола Тищенко пообіцяв здати свій мандат, в обмін на закриття усіх ботоферм та корупційних схем. Про це він заявив під час судового засідання, передає кореспондент УНН.
Ось, я вам обіцяю, якщо ви закриєте всі ботоферми – я складаю повноваження! Коли ви всій спільноті пообіцяйте, що закриєте всі ботоферми, коли ви закриєте всі корупційні складові по розкраданню наших надр, в лісовій галузі, в енергетиці в той самий час я за мандатом не тримаюсь, а поки ми не переможемо цю гідру, ми будемо працювати
Нагадаємо
Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що Тищенко не є ані членом партії "Слуга Народу", ані членом фракції у Верховній Раді України. За її словами, за свої дії та висловлювання він несе особисту відповідальність.