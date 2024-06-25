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У "Слузі народу" заявили, що не підтримують жодних звʼязків із Тищенком

Київ • УНН

 • 16970 перегляди

Фракція "Слуга народу" не підтримує жодних зв'язків з народним депутатом Миколою Тищенком, і він несе особисту відповідальність за свої дії та заяви після виключення 27 січня 2023 року.

У "Слузі народу" заявили, що не підтримують жодних звʼязків із Тищенком

У фракції "Слуга народу" не підтримують жодних звʼязків з народним депутатом Миколою Тищенком. За свої дії та висловлювання він несе особисту відповідальність, заявила речниця фракції Юлія Палійчук, передає УНН

Деталі

Речниця фракції нагадала, що  Микола Тищенко не є ані членом партії "Слуга Народу", ані членом фракції у Верховній Раді України.  Рішення про його виключення було ухвалене 27 січня 2023 року. 

З того часу фракція не підтримує жодних звʼязків з Тищенком. З січня минулого року він є позафракційним і несе особисту відповідальність за свої дії та висловлювання

- написала Палійчук у Telegram.

Доповнення 

Наразі у ці хвилини відбувається судове засідання, де мають обирати запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку.  Суд було заплановано на 14 годину. За даними журналістів, Тищенко прийшов до суду пізніше на 30 хвилин. 

Раніше 

У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебуває у місті, б’ють чоловіка. На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали, був із дитячим візочком. 

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки, – ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має стосунку до військової служби та не є ветераном .

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Крім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, Павлов проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоровʼя матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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