Во фракции "Слуга народа" не поддерживают никаких связей с народным депутатом Николаем Тищенко. За свои действия и высказывания он несет личную ответственность, заявила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь фракции напомнила, что Николай Тищенко не является ни членом партии "Слуга народа", ни членом фракции в Верховной Раде Украины. Решение об его исключении было принято 27 января 2023 года.

С тех пор фракция не поддерживает никаких связей с Тищенко. С января прошлого года он является внефракционным и несет личную ответственность за свои действия и высказывания - написала Палийчук в Telegram.

Дополнение

Сейчас в эти минуты происходит судебное заседание, где должны избирать меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко. Суд был запланирован на 14 часов. По данным журналистов, Тищенко пришел в суд позже на 30 минут.

Ранее

В соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находится в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники, – ветеран подразделения Kraken Дмитрий Павлов. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном .

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, Павлов проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.