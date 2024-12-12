Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Актер Тимоти Шаламе появился на красной дорожке на мировой премьере байопика о Бобе Дилане "Полная неизвестность" (A Complete Unknown), где играет главную роль, пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Во вторник на премьере в Лос-Анджелесе актер продемонстрировал свою внутреннюю рок-звезду, надев черную кожаную куртку со значками Боба Дилана, приталенную серую рубашку - и убийственные усы, которые он отрастил для своего другого нового фильма "Marty Supreme".

Тимоти Шаламе пришел на красную дорожку вместе со своими коллегами по киноленте Эль Фаннинг и Моникой Барбаро, которые поразили всех своим стилем.

Эдвард Нортон и остальной звездный актерский состав также позаботились о том, чтобы показать стиль на премьере драмы, которая рассказывает о росте славы Дилана в Нью-Йорке 1960-х годов.

Фильм выходит в кинотеатрах на Рождество.

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