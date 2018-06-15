Тимощук попал в тренерский состав нового наставника "Зенита"

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Главный тренер питерского “Зенита” Сергей Семак назвал имена специалистов, которые войдут в его тренерский штаб, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в “Уфе”, Игорь Симутенков и украинец Анатолий Тимощук. Голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.

Примечательно, что экс-футболист сборной Украины пришел в “Зенит” в начале 2017 года помощником Мирчи Луческу, а впоследствии помогал итальянцу Роберто Манчини.

Добавим также, бывший опорный полузащитник в качестве футболиста выступал за “Волынь”, “Шахтер”, “Зенит”, “Баварию” и “Кайрат”, побеждал в различных турнирах среди которых Лига чемпионов.

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