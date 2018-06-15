Тимощук попал в тренерский состав нового наставника "Зенита"

Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в “Уфе”, Игорь Симутенков и украинец Анатолий Тимощук. Голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.

Примечательно, что экс-футболист сборной Украины пришел в “Зенит” в начале 2017 года помощником Мирчи Луческу, а впоследствии помогал итальянцу Роберто Манчини.

Добавим также, бывший опорный полузащитник в качестве футболиста выступал за “Волынь”, “Шахтер”, “Зенит”, “Баварию” и “Кайрат”, побеждал в различных турнирах среди которых Лига чемпионов.