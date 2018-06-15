Тимощук потрапив до тренерського складу нового наставника "Зеніту"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Головний тренер пітерського “Зеніту” Сергій Сємак назвав імена фахівців, які увійдуть в його тренерський штаб, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Асистентами Семака стануть Олександр Нізелік, який раніше працював в “Уфі”, Ігор Сімутенков і українець Анатолій Тимощук. Голкіперів продовжить тренувати Михайло Бірюков.
Примітно, що екс-футболіст збірної України прийшов до “Зеніту” на початку 2017-го року помічником Мірчі Луческу, а згодом допомагав італійцю Роберто Манчіні.
Додамо також, колишній опорний півзахисник в якості футболіста виступав за “Волинь”, “Шахтар”, “Зеніт”, “Баварію” і “Кайрат”, перемагав у різноманітних турнірах серед яких Ліга чемпіонів.