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Times: российские субмарины не дали британской подводной лодке ударить по Сирии

Times: российские субмарины не дали британской подводной лодке ударить по Сирии

Киев  •  УНН

 • 17865 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Британская подлодка не смогла участвовать в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Газета сообщает, что британская подлодка класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами “играла в кошки-мышки” в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами, которые западные эксперты называют “Чёрными дырами” за тишину хода.

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Издание отмечает, что британской подлодке также пришлось уплывать и от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим подводной лодке не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то, что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.

По данным издания, "Черными дырами" оказались вышедшие с сирийского Тартуса подводные лодки Kilo класса по классификации НАТО. Два дизельных генератора и электропривод позволяют каждой из них плыть с огромной скоростью. Эти подлодки вооружены торпедами, крылатыми и противолодочными ракетами.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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