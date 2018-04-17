Times: російські субмарини не дали британському підводному човну вдарити по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Британський підводний човен не зміг брати участь у військовій операції проти Сирії, оскільки була змушена маневрувати у протистоянні з російськими субмаринами. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Газета повідомляє, що британський підводний човен класу Astute, озброєний крилатими ракетами “грала в кішки-мишки” в Середземному морі з однієї або, можливо, двома російськими субмаринами, які західні експерти називають “Чорними дірами” за тишу ходу.
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Видання зазначає, що британському підводному човні також довелося уникати двох російських фрегатів і протичовнового літака. У зв’язку з цим підводному човні не вдалося наблизитися на достатню відстань, щоб завдати ударів по Сирії, незважаючи на те, що до цього субмарина кілька днів намагалася уникнути виявлення.
За даними видання, “Чорними дірами” виявилися підводні човни Kilo класу за класифікацією НАТО. Два дизельних генератори і електропривод дозволяють кожній з них плисти з величезною швидкістю. Ці підводні човни озброєні торпедами, крилатими і протичовновими ракетами.
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.