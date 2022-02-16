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Тело пропавшего контрактника нашли на Ровенском полигоне. Обстоятельства смерти устанавливают

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. На территории Ровенского военного полигона нашли тело контрактника, который находился в розыске. Как сообщили в полиции Ровенской области, полицейские устанавливают обстоятельства смерти военнослужащего, передает УНН.

Детали

По данным полиции, сообщение об обнаружении тела неизвестного на территории Ровенского военного полигона поступило сегодня, 16 февраля, в 14:00 от дежурного.

Погибшим оказался 28-летний житель Волынской области: он проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс. С восьмого февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района.

Добавим

По результатам предварительного осмотра судебным экспертом — признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты - за судебно-медицинской экспертизой.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по части 1 статьи 115 УК Украины (пропаже лица без вести) продолжается.

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