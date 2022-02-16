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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Тіло зниклого контрактника знайшли на Рівненському полігоні. Обставини смерті встановлюють

Тіло зниклого контрактника знайшли на Рівненському полігоні. Обставини смерті встановлюють

Київ • УНН

 • 20261 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. На території Рівненського військового полігону знайшли тіло контрактника, який перебував у розшуку. Як повідомили у поліції Рівненської області, поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, повідомлення про виявлене тіло невідомого на території Рівненського військового полігону надійшло сьогодні, 16 лютого, о 14:00 від чергового.

Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні — проходив навчальний курс. Із восьмого лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби та востаннє його бачили у селищі Тучин колишнього Гощанського району.

Додамо

За результатами попереднього огляду судовим експертом — ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Остаточні результати — за судово-медичною експертизою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (зникнення особи безвісти) триває.

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