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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 18051 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 44582 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 83817 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 111645 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89697 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97567 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102607 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101393 просмотра

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Тело погибшего в мае полярника доставят в Украину завтра

Тело погибшего в мае полярника доставят в Украину завтра

Киев  •  УНН

 • 13031 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Тело полярника Василия Омеляновича, который в мае покончил с собой на станции "Академик Вернадский", доставят в Украину в субботу, 7 ноября. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре в Facebook, передает УНН.

"Информируем вас, что все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину. Похороны назначены на следующий понедельник, 9 ноября 2020 года", - сообщили в Центре.

О том, что на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омелянович, стало известно 9 мая.

Тогда сообщалось, что 8 мая он покончил с собой из-за личных проблем.

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимивки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ).

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