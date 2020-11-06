Тело погибшего в мае полярника доставят в Украину завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Тело полярника Василия Омеляновича, который в мае покончил с собой на станции "Академик Вернадский", доставят в Украину в субботу, 7 ноября. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре в Facebook, передает УНН.
"Информируем вас, что все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину. Похороны назначены на следующий понедельник, 9 ноября 2020 года", - сообщили в Центре.
О том, что на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омелянович, стало известно 9 мая.
Тогда сообщалось, что 8 мая он покончил с собой из-за личных проблем.
Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. Начиная со своей первой зимивки (2011 год, 16-УАЭ), снова и снова возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й УАЭ).