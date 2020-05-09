На станції "Академік Вернадський" загинув один з учасників 25-ї експедиції

Вчора, 8 травня 2020 року, на станції “Академік Вернадський” загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович.

Повідомляється, що міністерство освіти і науки України та Національний антарктичний науковий центр щиро співчувають батькам, братові, друзям та близьким Василя.

“Усі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію „Академік Вернадський“. Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми. На жаль, всі ми живі люди, і ніхто наперед не знає, що для кого стане останньою краплею чи „соломинкою, яка зламала спину“. Вирішуватиметься питання доставки тіла в Україну. Обов’язки кухаря на станції наразі по черзі виконуватимуть усі інші учасники експедиції”, — повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Зазначається, що Василь Омелянович народився 1985 року. Жив у місті Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ).

Нагадаємо,у квітні учасники 25-ї української антарктичної експедиції дібралися до станції “Академік Вернадський”.